Анас Маздрашки се класира за първия си финал на сингъл при мъжете

Анас Маздрашки се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин победи на полуфиналите третия поставен в схемата Стефан Адриан Андрееску (Румъния) с 6:2, 7:6(3). Двубоят продължи час и 34 минути.

Маздрашки реализира пробив още в първия гейм на мача, а след още един брейк в седмия гейм спечели първия сет с 6:2. Във втората част българинът поведе с 5:3, след което допусна изравняване при 5:5 и се стигна до тайбрек. В него Маздрашки поведе с 6:1 точки и реализира втория си мачбол за крайния успех.

Това е четвърта поредна победа за Анас Маздрашки на турнира, с която той се класира за първия в кариерата си финал на сингъл на турнир за мъже от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

В спор за титлата утре Маздрашки ще се изправи срещу победителя от двубоя между водача в схемата Раду Папое (Румъния) и четвъртия поставен Алан Фернандо Фиерос (Мексико).

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