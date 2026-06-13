Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Де Минор е стигна полуфиналите на мъжкия турнир в Хертогенбош

Де Минор е стигна полуфиналите на мъжкия турнир в Хертогенбош

  • 13 юни 2026 | 01:05
  • 107
  • 0
Де Минор е стигна полуфиналите на мъжкия турнир в Хертогенбош

Австралиецът Алекс Де Минор се класира за полуфиналите на тенис турнира на трева от сериите АТП 250 с награден фонд 723 435 евро. Де Минор надигра сравнително лесно французина Бенжамен Бонзи с 6:2, 6:4 за по-малко от час и 10 минути на корта. Поставеният под номер две в схемата на турнира австралиецът направи три пробива в мача и не позволи на съперника да му вземе подаване, което му донесе победата.

За място на финала той ще спори в френския 37-годишен ветеран Адриан Манарино, който елиминира китаеца Цжъцжън Чжан в два сета - 7:6 (4), 6:3. Това е трета поредна победа на Манарино, който не беше печелил мач от средата на месец март преди това. Първият сет бе прекъсван от дъжд, но французинът бе по-концентриран в тайбрека. Това е любим турнир на Адриан Манарино, който печели титлата в турнира през 2019, а сега ще срещне Алекс Де Минор, който е печелил титлата през 2024.

Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош
Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош

В другия поток полякът Камил Майхшак изненадващо отстрани поставения под номер 1 в турнира Феликс Оже-Алиасим от Канада с 6:4, 6:3. Сега Майхшак, който е номер 76 в световната ранглиста, чака победителя от двубоя между руснака Даниил Медведев и хърватина Марин Чилич, който бе прекъснат заради дъжд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Тейлър Фриц, Александър Бублик и Иржи Лехечка са на полуфиналите в Щутгарт

Тейлър Фриц, Александър Бублик и Иржи Лехечка са на полуфиналите в Щутгарт

  • 12 юни 2026 | 21:32
  • 642
  • 0
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 18045
  • 41
Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

  • 12 юни 2026 | 21:27
  • 791
  • 0
Анас Маздрашки елиминира №2 в схемата и стигна полуфинал в Румъния

Анас Маздрашки елиминира №2 в схемата и стигна полуфинал в Румъния

  • 12 юни 2026 | 18:54
  • 1213
  • 1
Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите в Хертогенбош

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите в Хертогенбош

  • 12 юни 2026 | 18:25
  • 777
  • 0
Предстоят дни на отворените врати на тенис турнири у нас

Предстоят дни на отворените врати на тенис турнири у нас

  • 12 юни 2026 | 18:19
  • 443
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

  • 12 юни 2026 | 23:57
  • 18165
  • 48
Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

  • 12 юни 2026 | 16:57
  • 18390
  • 10
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 18045
  • 41
Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

  • 12 юни 2026 | 20:34
  • 3772
  • 7
Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 50841
  • 109
Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

  • 12 юни 2026 | 17:38
  • 25831
  • 33