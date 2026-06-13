Де Минор е стигна полуфиналите на мъжкия турнир в Хертогенбош

Австралиецът Алекс Де Минор се класира за полуфиналите на тенис турнира на трева от сериите АТП 250 с награден фонд 723 435 евро. Де Минор надигра сравнително лесно французина Бенжамен Бонзи с 6:2, 6:4 за по-малко от час и 10 минути на корта. Поставеният под номер две в схемата на турнира австралиецът направи три пробива в мача и не позволи на съперника да му вземе подаване, което му донесе победата.

За място на финала той ще спори в френския 37-годишен ветеран Адриан Манарино, който елиминира китаеца Цжъцжън Чжан в два сета - 7:6 (4), 6:3. Това е трета поредна победа на Манарино, който не беше печелил мач от средата на месец март преди това. Първият сет бе прекъсван от дъжд, но французинът бе по-концентриран в тайбрека. Това е любим турнир на Адриан Манарино, който печели титлата в турнира през 2019, а сега ще срещне Алекс Де Минор, който е печелил титлата през 2024.

Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош

В другия поток полякът Камил Майхшак изненадващо отстрани поставения под номер 1 в турнира Феликс Оже-Алиасим от Канада с 6:4, 6:3. Сега Майхшак, който е номер 76 в световната ранглиста, чака победителя от двубоя между руснака Даниил Медведев и хърватина Марин Чилич, който бе прекъснат заради дъжд.

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