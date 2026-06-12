Шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева няма да играе в Берлин

Шампионката на Ролан Гарос Мира Андреева няма да играе на турнира в Берлин, като посочи като причина промяна в програмата си. Белинда Бенчич също ще пропусне надпреварата заради продължаваща контузия в десния глезен.

"С моя екип решихме да отделим повече време за почивка, възстановяване и по-добра подготовка за сезона на трева, заяви световната номер 6 Андреева. - Ще ми липсва времето в Берлин. Надявам се да се върна догодина!"

Решението на Андреева идва пет дни, след като тя спечели първата си титла от Големия шлем на Ролан Гарос, побеждавайки на финала квалификантката Мая Хвалинска. Планирано е рускинята да започне сезона си на трева седмица по-късно на WTA 500 турнира в Бад Хомбург (Германия). Тя е една от четирите тенисистки от топ 10 в схемата, заедно с Ига Швьонтек.

Световната номер 11 Белинда Бенчич се очаква да участва директно на Уимбълдън, където миналата година достигна до полуфиналите.

Турнирът в Берлин ще се проведе от 15 до 21 юни и въпреки оттеглянията ще включва осем състезателки от топ 10 на световната ранглиста, както и легендарната Серина Уилямс, която ще участва в надпреварата по двойки.

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