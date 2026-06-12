BC Game замрази своите CS2 турнири

BC Game съобщи, че поставя на пауза всички предстоящи турнири от веригата BC Game Masters. От организацията подчертаха, че решението не е свързано с финансирането, провеждането или състезателния интегритет на събитията.

We would like to inform our community that the upcoming BC Game Masters tournaments (FE included) are currently being placed on hold until further notice.



This decision was made following discussions with our partner and is not related to the operation, finances, delivery, or… — BC Game Masters (@bcgamemasters) June 11, 2026

Същевременно беше потвърдено, че всички наградни фондове от вече завършилите турнири ще бъдат изплатени.През тази година BC Game организира два LAN турнира - в Букурещ и във Вила Нова де Гая, Португалия, с награден фонд от по 50 000 долара.

Сред засегнатите събития е и първото издание на BC Game Masters Female, което трябваше да се проведе между 27 юни и 26 юли с награден фонд от 25 000 долара. Към момента няма информация кога турнирите ще бъдат подновени.

Снимка: BC Game Masters

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