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BC Game замрази своите CS2 турнири

  • 12 юни 2026 | 12:03
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BC Game замрази своите CS2 турнири

BC Game съобщи, че поставя на пауза всички предстоящи турнири от веригата BC Game Masters. От организацията подчертаха, че решението не е свързано с финансирането, провеждането или състезателния интегритет на събитията.

Същевременно беше потвърдено, че всички наградни фондове от вече завършилите турнири ще бъдат изплатени.През тази година BC Game организира два LAN турнира - в Букурещ и във Вила Нова де Гая, Португалия, с награден фонд от по 50 000 долара.

Сред засегнатите събития е и първото издание на BC Game Masters Female, което трябваше да се проведе между 27 юни и 26 юли с награден фонд от 25 000 долара. Към момента няма информация кога турнирите ще бъдат подновени.

Снимка: BC Game Masters

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