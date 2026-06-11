heat се завръща в KRÜ за VCT Americas Stage 2

Бразилецът Олаво "heat" Марсело е все по-близо до завръщане в KRÜ Esports за VCT Americas Stage 2, съобщават от Sheep Esports. Играчът вече носи екипа на организацията през 2024 година, когато помогна на отбора да достигне до Champions турнира в Сеул.
Сега heat е избран за заместник на Кайо "silentzz" Морита, който беше изваден от състава след разочароващото представяне на KRÜ през първата част от сезона.
Аржентинската организация започна обещаващо VCT Americas Stage 1, но отпадна в плейофите след поражения от G2 Esports и NRG.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google