heat се завръща в KRÜ за VCT Americas Stage 2

Бразилецът Олаво "heat" Марсело е все по-близо до завръщане в KRÜ Esports за VCT Americas Stage 2, съобщават от Sheep Esports. Играчът вече носи екипа на организацията през 2024 година, когато помогна на отбора да достигне до Champions турнира в Сеул.

Сега heat е избран за заместник на Кайо "silentzz" Морита, който беше изваден от състава след разочароващото представяне на KRÜ през първата част от сезона.

Luego de que el staff realice diversas evaluaciones enfocadas en el rendimiento del equipo tras el Stage 1 de VCT Américas, se ha tomado la decisión de que Caio "silentzz" Morita no siga formando parte de KRÜ Visa.



Esta decisión se llevó adelante y comunicó al equipo… pic.twitter.com/a7NIuSqYko — KRÜ (@KRUesports) May 29, 2026

Аржентинската организация започна обещаващо VCT Americas Stage 1, но отпадна в плейофите след поражения от G2 Esports и NRG.

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