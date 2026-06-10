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Анас Маздрашки приключи участието си на двойки в Румъния

  • 10 юни 2026 | 23:27
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Анас Маздрашки приключи участието си на двойки в Румъния

Анас Маздрашки достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара. 19-годишният българин осъществи обрат срещу поставения под номер 5 представител на домакините Раду Давид Турчану с 1:6, 6:2, 6:4 за два часа и 15 минути игра.

Румънецът започна силно и спечели първия сет без да даде шанс на Маздрашки. Българинът обаче се съвзе и изравни общия резултат с два пробива във втората част. В решаващия сет той взе пет поредни гейма, за да поведе с 5:1, след което Турчану успя да върне един пробив и да намали до 4:5. В крайна сметка българинът сервира успешно за победата.

Анас Маздрашки достигна до втория кръг в Румъния
Анас Маздрашки достигна до втория кръг в Румъния

Така в следващия кръг Анас Маздрашки ще се изправи срещу победителя от двубоя между квалификантите Давид Айхензехер (Германия) и Цезар Щефан Бенцел (Румъния).

В надпреварата на двойки Маздрашки и Едоардо Линиер (Италия) загубиха в първия кръг от Александър Фрусина (САЩ) и Тео Папамаламис (Франция) с 6:4, 6:7(5), 7:10. Маздрашки и Линиер имаха аванс от сет и 5:1 във втория, но допуснаха обрат. Двамата поведоха с 5:2 точки в тайбрека на втория сет, но загубиха следващите пет разигравания. В последвалия шампионски тайбрек те отстъпиха със 7:10.

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