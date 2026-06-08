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  3. Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър" в Италия

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър" в Италия

  • 8 юни 2026 | 15:53
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Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър" в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

23-годишният българин победи представителя на домакините Джанмарко Ферари с 6:4, 3:6, 6:1. Двубоят продължи час и 46 минути.

Поставеният под №4 в пресявките българин спечели първия сет с единствен пробив в деветия гейм. Италианецът поведе с 4:2 във втората част, успя да удържи преднината си за 6:4, като по този начин се стигна до решаващ трети сет. В него Нестеров доминираше изцяло на корта, поведе с 5:0, а след това без проблеми затвори мача в своя полза с 6:1.

Друг национал на България Александър Василев ще започне директно от основната схема на сингъл, като в първия кръг ще играе срещу квалификант.

На двойки Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще играят на старта срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Цукерман (Израел).

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