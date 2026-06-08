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  3. Илиян Радулов загуби във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Лион

Илиян Радулов загуби във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Лион

  • 8 юни 2026 | 14:56
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Илиян Радулов загуби във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Лион

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите "Чалънджър 100" в Лион (Франция) с награден фонд 160 680 евро.

20-годишният българин отстъпи пред швейцареца Лука Щели с 4:6, 3:6. Срещата продължи час и 51 минути.

Радулов пропусна четири възможности за пробив при 4:4 в първия сет, а веднага след това загуби подаването си в десетия гейм за 4:6. Българинът изостана с 2:4 във втората част, успя да върне пробив за 3:4, но загуби следващите два гейма и допусна поражение.

Националът заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 611-та позиция.

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