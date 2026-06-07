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Стадион "Лос Анджелис" – футуристичната сцена на най-големите футболни спектакли

  • 7 юни 2026 | 14:40
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Стадионът в Лос Анджелис, който ще приеме мачове от Световното първенство, е супермодерният ⁠SoFi Stadium в Ингълуд, който за нуждите на турнира е официално преименуван на „Лос Анджелис Стейдиъм“ поради търговските ограничения на ФИФА. Това е най-скъпият стадион в историята, чието изграждане поглъща рекордните над 5 милиарда долара, осигуряващи му капацитет от около 70 000 седящи места. Архитектурното бижу се отличава с уникален полупрозрачен фиксиран покрив и отворени страни, които комбинират усещането за закрита арена с климата на Калифорния. Съоръжението разполага и с внушително двустранно овално видео табло с площ над 6500 квадратни метра, което опасва целия терен.

По време на Световното първенство стадионът ще бъде домакин на общо осем мача, включително първия двубой на националния отбор на САЩ на 12 юни, два сблъсъка от 1/16-финалите и един четвъртфинал на 10 юли. Тъй като арената е проектирана за американски футбол и служи за дом на отборите от НФЛ Рамс и Чарджърс, тя премина през мащабна модернизация за нуждите на ФИФА. Това включваше временното премахване на седалки в ъглите, за да се разшири игралното поле до изискваните 73 метра, както и замяната на изкуствената настилка с изцяло естествен тревно покритие. Обектът се подготвя да приеме и Церемонията по откриването на Летните олимпийски игри през 2028 г..

Град: Ингълууд, Калифорния
Капацитет: 70,000 души
Домакин: ЛА Рамс и ЛА Чарджърс (NFL)
Интересен факт: Най-скъпият стадион в света (над 5 милиарда долара). Тук ще е първият мач на отбора на САЩ.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
12 юни: САЩ – Парагвай
15 юни: Иран – Нова Зеландия
18 юни: Швейцария – Босна и Херцеговина
21 юни: Белгия – Иран
5 юни: Турция – САЩ
28 юни: 1/16-финал
2 юли: 1/16-финал
10 юли: Четвъртфинал

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Снимки: Gettyimages

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