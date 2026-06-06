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Стадион "Монтерей" – модерното бижу на Мексико с гледка към величествени планини

  • 6 юни 2026 | 18:48
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Стадион “Монтерей” е един от трите на територията на Мексико, който приема двубои от Мондиал 2026. Това модерно бижу се намира в град Гуадалупе, част от района на Монтерей, и побира 53 500 зрители. Спортното съоръжение е известно и като Estadio BBVA заради рекламен договор.

Стадионът е дом на ФК Монтерей и е известен с впечатляващата си стоманена конструкция, която му носи прякора „Стоманения гигант“. От трибуните се открива една от най-красивите гледки в спорта – към величествената планина Серо де ла Сила. Тук ще се изиграят четири мача, включително двубой от 1/16-финалите.

Любопитно е, че стадионът е проектиран с цел максимална екологичност и е получил сертификат LEED Silver за устойчивост.

Строежът му започва през 2011 година и продължава четири години, като изграждането му струва около 200 млн. долара.

Град: Гуадалупе (Монтерей)

Капацитет: 53 500 души

Домакин: ФК Монтерей

Интересен факт: Известен като „Стоманения гигант“ заради модерната си архитектура и впечатляващата гледка към планината Серо де ла Сила

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

14 юни: Швеция - Тунис

20 юни: Тунис - Япония

24 юни: Южна Африка – Южна Корея  

29 юни: 1/16-финал (победител група F - втори в група С)

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