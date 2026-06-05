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  3. Втори успех за "лъвиците" в квалификациите за Мондиал 2027

Втори успех за "лъвиците" в квалификациите за Мондиал 2027

  • 5 юни 2026 | 20:35
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Втори успех за "лъвиците" в квалификациите за Мондиал 2027

Женският национален отбор на България постигна убедителна победа с 3:1 над Гибралтар в двубой от европейските квалификации за Мондиал 2027. Срещата се проведе на стадион "Александър Шаламанов" в София, а възпитаничките на селекционера Калоян Петков доминираха от първата до последната минута на мача.

Българките започнаха по отличен начин и откриха резултата още във втората минута. Александра Янева се възползва от добра атака на "лъвиците" и изпрати топката в мрежата за 1:0. В 43-тата минута националката на Гибралтар Феро си отбеляза автогол и удвои аванса на България.

И след почивката "лъвиците" контролираха играта и не позволиха на съперника да застраши сериозно българската врата, а в 70-ата минута Лора Петрова отбеляза третото попадение.

Минута преди края на редовното време Гибралтар успя да се разпише с точно попадение и оформи крайния резултат 3:1.

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