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Футболен празник под палмите на Флорида

  • 5 юни 2026 | 14:13
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Стадион: "Хард Рок Стейдиъм"

Град: Маями, Флорида, САЩ

Капацитет: 65,000 души

Домакин: Маями Долфинс (NFL)

Интересен факт: Бил е домакин на финала на Копа Америка 2024 и шест Супербоул събития. Всяка година стадионът приема старт от Формула 1 и тенис турнира от сериите Мастърс в Маями.

Разположен в Маями Гардънс, Флорида, стадионът побира около 65 000 зрители. Той е дом на Маями Долфинс и отбора на университета в Маями. Арената е ветеран в големите събития, като е домакинствала на шест Супербоул мача и финала на Копа Америка 2024. За Световното първенство тук ще се изиграят седем мача, включително този за третото място. Маями е известен със своята мултикултурна атмосфера, а стадионът е заобиколен от пистата за Формула 1, където се провежда Голямата награда на Маями.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

15 юни: Саудитска Арабия – Уругвай

21 юни: Уругвай – Кабо Верде

24 юни: Шотландия – Бразилия

27 юни: Колумбия – Португалия

3 юли: 1/16-финал

11 юли: Четвъртфинал

18 юли: Мач за 3-то място

Мачовете от Световното първенство може да гледате на bnt.sportal.bg.

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