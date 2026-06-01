Георги Недевски е №1 при треньорите при 16-ките

Наставникът на Академик (Пловдив) Георги Недевски бе избран за номер 1 сред треньорите в елитната група до 16 години. Пловдивчани стигнаха до сребърните медали в надпреварата и това донесе признанието за специалиста.

Недевски бе награден по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирана от Sportal.bg и БФС.

"Благодаря, че за втора година ми гласуват доверие. Ще си пожелая доверието, което ми гласуват, да го направят и за трета година. Искам да пожелая на децата да продължат да мечтаят и да работят още повече", заяви той.

