Нападател на Ботев (Пловдив) е най-добър играч в Елитната до 15 години

Иван Бичовски от Ботев (Пловдив) бе избран за най-добър футболист в Елитната група до 15 години. Той получи най-много гласове от вота на треньорите в групата - 15. На второ място остана Йоан Йорданов от Лудогорец, а трети се нареди Ник Георгиев също от “орлите”.

Изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

Нападателят на “канарчетата” бе награден по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирана от Sportal.bg и БФС.

