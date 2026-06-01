Илиян Иванов е най-добър треньор при 15-ките

Наставникът на Левски Илиян Иванов бе избран за най-добър треньор в Елитната група до 15 години. Специалистът изведе “сините” до сребърните медали в надпреварата и спечели вота на колегите си, които го избраха за №1.

Специалистът бе награден по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирана от Sportal.bg и БФС.

"Благодаря на всички. Мисля, че всички колеги заслужават тази награда. Благодаря на Левски за възможността, която ми дават. Децата да следват целите си и да не спират да работят", каза Иванов.

