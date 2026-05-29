Община Свищов организира футболен турнир за деца

Футболен турнир за купата на кмета ще се проведе в Свищов на 1 юни. Състезанието се организира навръх Деня на детето и има за цел да стимулира развитието на малките футболни таланти от региона, съобщиха от отдел "Физическо възпитание и спорт" при община Свищов.

Надпреварата ще се проведе в рамките на един ден и в него ще се включат деца от две възрастови групи. При по-малките от набор 2018 г. участие ще вземат осем отбора: „Фортуна“ – Плевен, „Лудогорски таланти“ – Разград, „Левски“ и „Локомотив“ от Русе, Павликени, Поликраище, „Лато“ – Свищов, както и домакините от „Академик”.



В другата възрастова група - за деца, родени 2016 г., сили ще мерят шест отбора. Това са „Ботев“ и „Локомотив“ от Русе, „Гигант“ - Белене, „Спартак“- Плевен, Павликени и домакините от Свищов.



Първото издание на футболното събитие „За купата на кмета на град Свищов“ беше организирано на 1 юни – Международния ден на детето през 2016 година.

