Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Община Свищов организира футболен турнир за деца

Община Свищов организира футболен турнир за деца

  • 29 май 2026 | 10:16
  • 503
  • 0
Община Свищов организира футболен турнир за деца

Футболен турнир за купата на кмета ще се проведе в Свищов на 1 юни. Състезанието се организира навръх Деня на детето и има за цел да стимулира развитието на малките футболни таланти от региона, съобщиха от отдел "Физическо възпитание и спорт" при община Свищов.

Надпреварата ще се проведе в рамките на един ден и в него ще се включат деца от две възрастови групи. При по-малките от набор 2018 г. участие ще вземат осем отбора: „Фортуна“ – Плевен, „Лудогорски таланти“ – Разград, „Левски“ и „Локомотив“ от Русе, Павликени, Поликраище, „Лато“ – Свищов, както и домакините от „Академик”.

В другата възрастова група - за деца, родени 2016 г., сили ще мерят шест отбора. Това са „Ботев“ и „Локомотив“ от Русе, „Гигант“ - Белене, „Спартак“- Плевен, Павликени и домакините от Свищов.

Първото издание на футболното събитие „За купата на кмета на град Свищов“ беше организирано на 1 юни – Международния ден на детето през 2016 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Турицов си намери отбор в Грузия

Турицов си намери отбор в Грузия

  • 28 май 2026 | 23:20
  • 15806
  • 39
Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

  • 28 май 2026 | 21:01
  • 7551
  • 0
Славия обяви раздяла с двама

Славия обяви раздяла с двама

  • 28 май 2026 | 20:56
  • 5022
  • 3
Спартак (Варна) обяви кога стартира подготовка

Спартак (Варна) обяви кога стартира подготовка

  • 28 май 2026 | 20:36
  • 2055
  • 0
От Янтра: Ще боли, но само за кратко

От Янтра: Ще боли, но само за кратко

  • 28 май 2026 | 20:13
  • 2540
  • 5
Ботев и Община Пловдив не се споразумяха за "Колежа"

Ботев и Община Пловдив не се споразумяха за "Колежа"

  • 28 май 2026 | 19:35
  • 2967
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 7878
  • 44
Турицов си намери отбор в Грузия

Турицов си намери отбор в Грузия

  • 28 май 2026 | 23:20
  • 15806
  • 39
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 2797
  • 1
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 1026
  • 0
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 21920
  • 236
Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

  • 29 май 2026 | 03:36
  • 15576
  • 7