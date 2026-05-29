Бивш капитан на Пирин слага днес край на кариерата си

Септември Симитли приема ФК Кюстендил в последния си двубой за настоящата кампания. Срещата от 34-ия кръг на Югозападната Трета лига ще се изиграе в петък, 29 май, от 18:00 часа на стадион „Арена Симитли“. Двубоят ще бъде по-специален за домакините, тъй като това ще бъде последният мач в активната състезателна кариера на Юлиан Попев. След дълги години, посветени на футбола и на клуба, той слага край на професионалния си път като футболист и поема към треньорската професия.

Ръководството, съотборниците и привържениците на "Септември" ще изпратят с уважение и признателност един от емблематичните футболисти на отбора.От клуба призовават всички фенове да подкрепят отбора и да отдадат заслуженото на Юлиян Попев в този емоционален и паметен момент. Попев е почти на 40 години, дългогодишен футболист и капитан е на Пирин Благоевград. В кариерата си е играл още за Банско,Славия,Септември София и Струмска слава Радомир

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google