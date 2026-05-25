Алек Питърс: Заслужаваше си чакането, чака ни дълга нощ с пури

Един от най-добрите за Олимпиакос при драматичната победа над Реал Мадрид на финала на Евролигата Алек Питърс сподели мнението си за вълнуващия сблъсък в Атина.

- Трудна борба в продължение на толкова години. Изгубеният финал през 2023 г., изгубените полуфинали. Сподели ни мислите си след този изключително голям успех за Олимпиакос тази година.

- Не бих казал, че е било мъка. Винаги сме били добри, просто никога не успявахме да стигнем докрай. За да го постигнем сега, мисля, че много от нас, които сме тук през последните няколко години, разбраха, че това си заслужаваше чакането.

- Разкажи ни и за твоята игра, защото накрая твоите стрелби и наказателни удари направиха разликата. Изглежда сякаш рутината, стрелбата и тренировките помагат за по-добър резултат накрая, дори в мачове като този.

- Днес пропуснах един наказателен удар, баща ми няма да бъде много щастлив от това. Не, стреляш всеки ден както обикновено. Всеки мач е като всеки друг - същата рутина, същата вяра, същата увереност. Много от момчетата поеха отговорност, а и сме играли в тази зала много пъти, така че мисля, че това също помогна.

- Как ще празнувате сега?

- Това е добър въпрос. Трябва да ме пуснете да отида до съблекалнята, за да разбера. Сигурен съм, че ни предстои дълга нощ.

- С пури?

- Да, да. Ще видя, когато се върна там, но със сигурност ни предстои дълга нощ.

- Ще научиш ли дъщеря си на ново скандиране след днешния ден?

- Не, тя вече е усвоила сегашното. Ще видим дали е прихванала нещо ново, докато беше на терена.