Фурние: Трябваше да спечелим още миналата година

Избраният за най-полезен играч на финала на Евролигата Еван Фурние коментира триумфа на Олимпиакос.

- Поздравления. Какви са първите ти мисли след спечелването на трофея и получаването на наградата за MVP?

- Много съм горд, облекчен съм и искам да се прибера вкъщи сега, много съм уморен.

- Назад през 2022 г., когато се влюби в този отбор, представяше ли си, мечтаеше ли да бъдеш на корта и да спечелиш трофея за тях?

- Не тогава се влюбих. Влюбих се през 2010 г. в Париж, защото бях на трибуните и тогава бях още дете. Но не, тогава не съм си го представял, не. Започнах да визуализирам това, когато подписах тук. Чувствам, че трябваше да спечелим още миналата година, но понякога нещата изглеждат като съдба. Предполагам, че е било писано да спечелим точно тук.