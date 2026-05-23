Цветомир Найденов обеща да си направи предаване

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Босът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов заяви, че ще направи свое предаване, в което ще анализира различни спортни теми. В последно време бизнесменът прави преглед в социалната мрежа на всеки съдийски наряд за мачовете в efbet Лига, като не пропусна да направи това и днес.

Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

Един от запалянковците, коментиращи на "стената" на Найденов под днешния му анализ, написа: "Майсторе, направи си предаване за спортни анализи, ще се гледа!". "Ще направя, Майсторе", отговори му патронът на "червените" от Бистрица.