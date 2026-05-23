Ясни са съдиите за последните четири мача в efbet Лига

Съдийската комисия обяви назначенията за последните четири мача в efbet Лига. Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще бъде ръководено от Димитър Димитров, а другата среща от групата с отборите, борещи се за бараж за Лигата на конференциите, която противопоставя Черно море и Арда, е поверена на Кристиян Колев.
В първата четворка на класирането Стоян Арсов ще свири Лудогорец - ЦСКА, а в Бистрица, за сблъсъка между ЦСКА 1948 и Левски, за главен арбитър е изпратен Геро Писков.
25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД
ГС:
Димитър Димитров Димитров
АС1:
Дениз Пиринов Соколов
АС2:
Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:
Венцислав Георгиев Митрев
ВАР:
Никола Антонов Попов
АВАР:
Ивайло Красимиров Ненков
СН:
Вихрен Веселинов Манев
25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:
Кристиян Николов Колев
АС1:
Йордан Петров Петров
АС2:
Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:
Георги Георгиев Новачев
ВАР:
Георги Милков Гинчев
АВАР:
Георги Йорданов Дойнов
СН:
Георги Крумов Виделов
25 май 2026 г., понеделник, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:
Стоян Панталеев Арсов
АС1:
Дарин Василев Иванов
АС2:
Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:
Георги Петров Стоянов
ВАР:
Васил Петров Минев
АВАР:
Денислав Йорданов Сталев
СН:
Ичко Лозев Лозев
25 май 2026 г., понеделник, 20:30 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Левски
ГС:
Геро Георгиев Писков
АС1:
Иво Николаев Колев
АС2:
Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:
Мартин Иванов Марков
ВАР:
Любослав Бисеров Любомиров
АВАР:
Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:
Георги Василев Йорданов