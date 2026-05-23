Ясни са съдиите за последните четири мача в efbet Лига

Съдийската комисия обяви назначенията за последните четири мача в efbet Лига. Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще бъде ръководено от Димитър Димитров, а другата среща от групата с отборите, борещи се за бараж за Лигата на конференциите, която противопоставя Черно море и Арда, е поверена на Кристиян Колев.

В първата четворка на класирането Стоян Арсов ще свири Лудогорец - ЦСКА, а в Бистрица, за сблъсъка между ЦСКА 1948 и Левски, за главен арбитър е изпратен Геро Писков.

25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч. ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Вихрен Веселинов Манев 25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч. ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924 ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Георги Крумов Виделов

25 май 2026 г., понеделник, 20:30 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Денислав Йорданов Сталев СН: Ичко Лозев Лозев 25 май 2026 г., понеделник, 20:30 ч. ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Левски ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Георги Василев Йорданов