Ясни са съдиите за последните четири мача в efbet Лига

  • 23 май 2026 | 13:23
Съдийската комисия обяви назначенията за последните четири мача в efbet Лига. Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще бъде ръководено от Димитър Димитров, а другата среща от групата с отборите, борещи се за бараж за Лигата на конференциите, която противопоставя Черно море и Арда, е поверена на Кристиян Колев.

В първата четворка на класирането Стоян Арсов ще свири Лудогорец - ЦСКА, а в Бистрица, за сблъсъка между ЦСКА 1948 и Левски, за главен арбитър е изпратен Геро Писков.

25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД

 

ГС:

Димитър Димитров Димитров

АС1:

Дениз Пиринов Соколов

АС2:

Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:

Венцислав Георгиев Митрев

ВАР:

Никола Антонов Попов

АВАР:

Ивайло Красимиров Ненков

 

СН:

Вихрен Веселинов Манев

 

 

25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924

 

ГС:

Кристиян Николов Колев

АС1:

Йордан Петров Петров

АС2:

Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:

Георги Георгиев Новачев

ВАР:

Георги Милков Гинчев

АВАР:

Георги Йорданов Дойнов

 

СН:

Георги Крумов Виделов

 

25 май 2026 г., понеделник, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

 

ГС:

Стоян Панталеев Арсов

АС1:

Дарин Василев Иванов

АС2:

Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:

Георги Петров Стоянов

ВАР:

Васил Петров Минев

АВАР:

Денислав Йорданов Сталев

 

СН:

Ичко Лозев Лозев

 

 

25 май 2026 г., понеделник, 20:30 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Левски

 

ГС:

Геро Георгиев Писков

АС1:

Иво Николаев Колев

АС2:

Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:

Мартин Иванов Марков

ВАР:

Любослав Бисеров Любомиров

АВАР:

Мариян Георгиев Гребенчарски

 

СН:

Георги Василев Йорданов

 

