17-годишен италиански скачач с 10.28 сек на 100 метра

Сребърният медалист в скока на дължина за юноши под 20 години от Тампере 2025 Даниеле Инцоли показа сериозна скорост, след като пробяга 100 метра за 10.28 секунди на Fiamme Gialle Invitational. Постижението му обаче няма да влезе в официалните регистри, тъй като беше регистрирано с попътен вятър от 3.0 м/сек при позволени 2.0 м/сек.

Инцоли има още един медал от голям форум при подрастващите в скока на дължина. През 2024 г. в Банска Бистрица той спечели бронз на Европейското под 18 г.

