  Петър Кюмюрджиев: Младите да покажат какво могат

Петър Кюмюрджиев: Младите да покажат какво могат

  • 22 май 2026 | 07:49
Едноименния тим на Созопол играе утре със Секирово в Раковски. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Резултатите няма да са най-важното в оставащите мачове до края на сезона. Приоритет е да дадем шанс на възможно повече млади футболисти, за да видим на кой можем да разчитаме за следващия сезон. Положително е, че ще играем с корав, борбен противник, какъвто е Секирово. Ще е битка, в която е необходимо да се прояви характер. Очаквам нашите футболисти да го демонстрират“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

