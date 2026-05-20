  • 20 май 2026 | 19:01
Официално: Световното по електронни спортове се мести във Франция

Фондацията, организатор на Световното първенство по електронни спортове официално потвърди, че турнирът с награден фонд от 75 милиона долара ще бъде преместен от Рияд в Париж, както Sportal.bg вече съобщи.

Изпълнителният директор на фондацията - Ралф Райхарт публично оповестяваше, че се надява събитието да се проведе в Рияд, но нестабилната ситуация в Близкия Изток, изглежда, е наложила решението.

Събитието ще се проведе във френската столица от 6 юли до 23 август, в който прозорец от време ще бъдат раздадени милионите от наградния фонд.

