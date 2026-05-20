FlyQuest залагат на опитния neT във VALORANT

Отборът на FlyQuest по VALORANT е на път да направи първата си промяна в състава преди втората фаза на Challengers турнира за Северна Америка. Лео "Leo" Янесон ще бъде преместен на пейката, а на негово място ще пристигне ветеранът Майкъл "neT" Бернет.

FlyQuest влезе във VALORANT Tier 2 сцената през март 2026, след като подписа основната част от състава на sleepers. Тимът завърши в топ 4 и в двата етапа на сезона, но не успя да направи следващата крачка и отпадна рано в плейофите на Stage 2.

