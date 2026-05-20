Майкъла: Това е последният шанс на ръководството

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев смята, че финалът за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив) е последният шанс на ръководството на “червените” да се задържат в клуба. Майкъла е на мнение, че това трябва да е най-лекият мач за отбора.

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

Това ни е най-лесният мач. Досега се изложихме няколко пъти и това ни е последен шанс. Това им е шансът да останат в ЦСКА и да разберат, че нивото е съвсем различно. Мисля, че днес ще бием 3:1. Ако нямаш характер, напрежението може да окаже влияние. Не вярвам днес да стане това. След като сме се пазили толкова мачове, сега е двубоят на годината. За ръководството това е най-важният мач. Крушарски е гадина голяма. Каза, че днес ще паднем. Финансирането на двата клуба е голяма разлика. Не може да има оправдания.