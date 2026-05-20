Новак Джокович: Нова реалност, с която трябва да се справя

Новак Джокович се отправя към Откритото първенство на Франция по тенис с единствената цел да спечели рекордна 25-та титла от Големия шлем, но шансовете му да влезе в историята намаляха благодарение на нарушения му сезон през 2026 година, пише Ройтерс.

Джокович игра пестеливо, откакто загуби от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на Австралия през февруари, като 38-годишният тенисист се стреми да се справи с натоварването, докато се бори с лек проблем с рамото. Ранната загуба от Дино Призмич на турнира в Рим този месец и решението да пропусне защитата на титлата си в Женева оставиха Джокович с ограничена подготовка на клей кортове преди втория за годината турнир от Големия, който започва в неделя.

„Положението не е идеално. Не си спомням кога за последно в предишните няколко години съм имал подготовка, в която да няма никакви физически или здравословни проблеми. Винаги има нещо. Нова реалност, с която трябва да се справя. Разочароващо е, но в същото време решението да продължа да участвам в това състояние е мое. Ситуацията е такава, каквато е“, заяви Новак Джокович.

Сърбинът, който ще бъде на 39 години, когато надпреварата в Париж започне, може и да има затруднения с физическите натоварвания, но отписването му би било грешка. Той преодоля контузия на коляното, която се нуждаеше от операция, за да победи Алкарас и да спечели олимпийското злато във френската столица само преди две години, демонстрирайки устойчивостта, която е в основата на славната му кариера.

Само психическата издръжливост обаче не е гаранция за успех на това ниво и Джокович знае какво липсва в играта му.

„Определено не съм там, където искам да бъда и да се състезавам на най-високо ниво, за да мога да стигна далеч“, добави той, след като кампанията му в Рим приключи във втория кръг.

„В крайна сметка трябва да играеш, трябва да започнеш отнякъде. Исках да започна по-рано, но не можах. Просто се адаптираш и се възползваш максимално от това. Тренирам толкова, колкото тялото ми позволява, как се оказва на корта, това е наистина непредсказуемо“, каза още Новак Джокович.

Тъй като миналогодишният шампион Алкарас е аут поради контузия на китката, водачът в световната ранглиста Яник Синер се очертава като основна пречка, ако Джокович преоткрие ритъма си навреме и пробие напред на Откритото първенство на Франция.