Еспаньол взе безценна победа в Памплона и си подсигури място в елита и през следващия сезон

  • 17 май 2026 | 22:51
Еспаньол взе изключително важна победа с 2:1 като гост на Осасуна в мач от предпоследния 37-и кръг на Ла Лига. По този начин „папагалчета“ ще са част от испанския елит и през следващия сезон, като с втората си поредна победа вече има 45 точки и са сигурни в оцеляването си. При Осасуна пък нещата не са розови, тъй като отборът записа четвърта поредна загуба и ще трепери до последно за мястото си в Ла Лига.

В 27-ата минута Еспаньол успя да нанесе своя удар. След изпълнение на пряк свободен удар топката бе блокирана, но стигна до Карлос Ромеро, който с много красив удар от ждроб намери мрежата на домакините – 0:1 за „папагалчетата“. Това бе и 7-и гол за сезона на левия бранител. Осасуна обаче успя да изравни с не по-малко хубав гол на национала Виктор Муньос в началото на втората част. Крилото се разписа след като вкара също с хубав изстрел от дистанция – 1:1.

Радостта на домакините обаче трая само четири минути. Кике Гарсия се възползва от добър пробив и подаване на Тайрис Долан и вкара на бившия си отбор – 1:2 за Еспаньол. До края Осасуна натисна и можеше да изравни, но Марко Дмитрович успя да спаси ударите на Анте Будимир и Енцо Бойомо.

Снимки: Imago

