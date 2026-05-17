  Нюкасъл насочи Уест Хам към Чемпиъншип

  • 17 май 2026 | 21:30
Уест Хам е много близо до изпадане, след като загуби гостуването си на Нюкасъл. “Свраките” спечелиха с 3:1 и оставиха лондончани в зоната на изпадащите. Това означава, че Тотнъм има нужда от една победа в последните си два мача, за да си гарантира оставане в елита. На “шпорите” може да е достатъчна и една точка, тъй като те имат доста по-добра голова разлика от “чуковете”.

Уест Хам започна двубоя с надежди и позитивен подход, като опитваше да атакува. Домакините обаче бързо наложиха своя контрол и започна да създава положения. Отлична изява на Мавропанос спря Осула. В 15-ата минута “свраките” поведоха, след като гостите загубиха топката в собствената си половина. Барнс напредна и намери Волтемаде, който отбеляза първия си гол от февруари.

Тимът на Еди Хау бързо нанесе втори удар на объркания съперник. Отлична комбинация изведе Осула на прекрасна позиция и той не сбърка. След още една опасна ситуация пред вратата на “чуковете” Нуно Еспирито Санто направи смяна, като извади Тодибо и пусна Кастейянос, който малко след влизането си можеше да се разпише, но Поуп реагира отлично. След смяната Уест Хам изглеждаше по-добре, а Уилсън пропусна следващата възможност.

В началото на второто полувреме Нюкасъл имаше контрол върху случващото се на терена, а лондончани не показваха нуждана агресия, за да опитат да обърнат мача. Хубав удар на Бруно Фернандеш мина малко над вратата. В 65-ата минута “свраките” стигнаха до трети гол, след като спечели топката в полето на съперника. Осула комбинира с Уилок и завърши отлично атаката.

Уест Хам си върна малкото останали надежди четири минути по-късно. Фантастично изпълнение на Кастейянос не остави шансове на Поуп. “Чуковете” рискуваха и заиграха още по-атакуващо, а в 75-ата минута можеше да върнат интригата. Боуен имаше прекрасна възможност след като напредна през центъра, но ударът му не бе достатъчно добър и бе спрян от вратаря. Уилсън не успя да се възползва от добър шанс, а Поуп се справи блестящо с удар от въздуха на Кастеянос. Аржентинецът бе спрян от вратаря на домакините и малко по-късно.

Снимки: Imago

