Николай Кауфман спечели полумаратона във Варна

Николай Кауфман спечели надпреварата в дистанцията на 21 километра (полумаратон) на Маратон Варна. Той финишира с време 1.11:15 час След него се наредиха Николай Начев с 1.12:23 и румънецът Андрей Мариус Крайник с 1.15:03. При жените в тази дистанция първа стана Тереза ван Гемен с време 1.31:47, следвана от Златина Лангарова с 1.35:34 и шведката Марлена Явайд с 1.37:20.

На 10,5 километра при мъжете във възрастовата група 18-44 години първи финишира Чудомир Черногоров с време 34:45 минути. Втори се нареди Мирослав Спасов с 34:54, а трети остана Атила Расим с 35:19. В тази дистанция най-добро време при дамите даде Наталия Кременска – 39:51, а след нея се наредиха Владимира Суванджиева с 41:20 минута и Лилиан Атанасова с 43:29 минути.

Във възрастовата група 45-54 години при жените първа е Татяна Ненова с 45:45 минути, следвана от Мария Ангелова с 48:31 и Таня Димитрова с 49:05. При мъжете в тази възрастова група първи финишира италианецът Илиан Чакъров с 40:09 минути. Втори се нареди Арно Висерс с 42:09 и Христо Желязков с 42:44 минути.

В групата над 55 години при мъжете триумфира Василе Апретоае с време с 42:27 минути, следван от Тодор Таков с 44:12 минути и Нейко Плачков с 44:28 минути. При дамите първа е Румяна Пановска с време 47:19 минути , втора е Жана Кръстева с време 56:58 минути, а след нея се нареди Мел Карол от Великобритания с 57:11 минути.

Общо 300 атлети стартираха в класическата дистанция – 42,195 километра, в 11-ото издание на маратона във Варна. При мъжете участниците са 255, а при дамите – 45.

В трите дистанции на надпреварата - 10,5 км, 21 км (полумаратон) Asics Run и 42,195 км, участват над 2200 състезатели от 44 страни. С участниците в масовия старт на 2 километра общият брой на състезателите надхвърля 3500.