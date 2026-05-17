Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 1000 бегачи в Маратона на приятелството в Плевен

Над 1000 бегачи в Маратона на приятелството в Плевен

  • 17 май 2026 | 13:47
  • 89
  • 0
Над 1000 бегачи в Маратона на приятелството в Плевен

В 12-тото издание на Маратона на приятелството в Плевен се включиха над хиляда бегачи, казаха организаторите. Маратонът ще осигури стипендии за студенти по медицина по програмата "Готови за успех" на фондация BCause. Инициативата е насочена към студенти с отличен успех, загубили родител, или израснали без родителска грижа.

Дистанциите в плевенския маратон са разнообразни и са предвидени за хора на различна възраст и с различни възможности. Първи стартираха бегачите на 10,55 км, щафетата 2×10,55 км и Decathlon - Масов крос на 3 км.

Втора беше групата на участниците в полумаратона на 21,1 км и класическия маратон на 42,2 км. В полумаратонската дистанция стартира председателят на плевенския Общински съвет Иван Малкодански.

След тях беше даден стартът на децата. Първи бяха най-малките – до седем години. Те направиха една обиколка на Параклис-мавзолей "Св. Георги Победоносец". Следващата възрастова група направиха две обиколки, а най-големите деца – три.

Последно беше даден старт на участниците с увреждания и с решение на ТЕЛК. В тази група се включиха и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова и заместник-кметът на Плевен Паулина Кирова. По трасето Зорница Русинова носеше най-малкия участник, който е на шест месеца.

За БТА съорганизаторът на събитието Станимира Георгиева допълни, че за участие в тазгодишното издание на Маратона на приятелството са се записали над хиляда участници от осем националности. Децата са над 550 като участва и цял клас от 39 деца от училището в село Обнова, община Левски.

Най възрастният участник е на 82 години. Той ще тича по трикилометровото трасе. За 10-километровата дистанция се е записал 79-годишен бегач.

Георгиева каза още, че, в сравнение с миналата година, тази има повече участници деца и на дистанцията от 10 километра.

Маратонът е с подкрепата на Община Плевен.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Четири институции отбелязаха Деня на спорта с лека атлетика

Четири институции отбелязаха Деня на спорта с лека атлетика

  • 17 май 2026 | 12:42
  • 381
  • 0
Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

  • 17 май 2026 | 11:00
  • 1796
  • 0
Саръбоюков след второто място в Китай: Подготовката ми беше доста добра, а едва издържах 6 опита

Саръбоюков след второто място в Китай: Подготовката ми беше доста добра, а едва издържах 6 опита

  • 16 май 2026 | 20:35
  • 3014
  • 0
Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

  • 16 май 2026 | 20:01
  • 1500
  • 1
Президентът на БФЛА Георги Павлов беше специален гост на международния турнир “Нови звезди“

Президентът на БФЛА Георги Павлов беше специален гост на международния турнир “Нови звезди“

  • 16 май 2026 | 19:33
  • 974
  • 0
Валентин Андреев безапелационен на чук в София

Валентин Андреев безапелационен на чук в София

  • 16 май 2026 | 19:24
  • 798
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голямата битка за Шампионската лига в Серия "А" започна: Рома в момента е на третото място

Голямата битка за Шампионската лига в Серия "А" започна: Рома в момента е на третото място

  • 17 май 2026 | 12:57
  • 1762
  • 4
На почивката: Дженоа 0:0 Милан, българин е на пейката на „росонерите“

На почивката: Дженоа 0:0 Милан, българин е на пейката на „росонерите“

  • 17 май 2026 | 12:37
  • 2598
  • 5
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 19693
  • 161
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 4498
  • 11
Съставите на Ман Юнайтед и Нотингам, Каземиро е титуляр

Съставите на Ман Юнайтед и Нотингам, Каземиро е титуляр

  • 17 май 2026 | 13:29
  • 733
  • 1
Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

  • 17 май 2026 | 11:00
  • 1796
  • 0