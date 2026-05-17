Над 1000 бегачи в Маратона на приятелството в Плевен

В 12-тото издание на Маратона на приятелството в Плевен се включиха над хиляда бегачи, казаха организаторите. Маратонът ще осигури стипендии за студенти по медицина по програмата "Готови за успех" на фондация BCause. Инициативата е насочена към студенти с отличен успех, загубили родител, или израснали без родителска грижа.

Дистанциите в плевенския маратон са разнообразни и са предвидени за хора на различна възраст и с различни възможности. Първи стартираха бегачите на 10,55 км, щафетата 2×10,55 км и Decathlon - Масов крос на 3 км.

Втора беше групата на участниците в полумаратона на 21,1 км и класическия маратон на 42,2 км. В полумаратонската дистанция стартира председателят на плевенския Общински съвет Иван Малкодански.

След тях беше даден стартът на децата. Първи бяха най-малките – до седем години. Те направиха една обиколка на Параклис-мавзолей "Св. Георги Победоносец". Следващата възрастова група направиха две обиколки, а най-големите деца – три.

Последно беше даден старт на участниците с увреждания и с решение на ТЕЛК. В тази група се включиха и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова и заместник-кметът на Плевен Паулина Кирова. По трасето Зорница Русинова носеше най-малкия участник, който е на шест месеца.

За БТА съорганизаторът на събитието Станимира Георгиева допълни, че за участие в тазгодишното издание на Маратона на приятелството са се записали над хиляда участници от осем националности. Децата са над 550 като участва и цял клас от 39 деца от училището в село Обнова, община Левски.

Най възрастният участник е на 82 години. Той ще тича по трикилометровото трасе. За 10-километровата дистанция се е записал 79-годишен бегач.

Георгиева каза още, че, в сравнение с миналата година, тази има повече участници деца и на дистанцията от 10 километра.

Маратонът е с подкрепата на Община Плевен.