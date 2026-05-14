С дерби ще започнат плейофите на IEM Атланта

Груповата фаза на турнира по CS2 - IEM Атланта, приключи и е време за плейофите на шампионата. Още в началото на елиминациите се очертава интересен сблъсък между двата най-силни отбора в света - Natus Vincere и Vitality, още на четвъртфиналите. До момента през 2026 NAVI няма спечелена карта срещу Vitality в трите им серии.
В другият четвъртфинал тимът на paiN Gaming ще се изправи срещу GamerLegion, а победителят ще играе срещу Legacy на полуфиналите. От другата страна BetBoom Team очаква победителя от NAVI - Vitality. Интересно е, че именно съставът на BetBoom нанесе едно от малкото поражения за "пчеличките" през сезона.
Снимка: ESL