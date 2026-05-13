Без победител в "червения" сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на "Васил Левски"
  3. Nexus премина към международен състав в CS2

Nexus премина към международен състав в CS2

  • 13 май 2026 | 18:46
Организацията по електронни спортове Nexus предприе сериозна промяна в стратегията си и подписа с трима международни играчи около румънското ядро на отбора по CS2.

Клубът изгради нов състав около Александру "s0und" Щефан и капитана Михай "fNk" Костаке.

Към тях се присъединяват французинът Себастиен "SBT" Сабадин, бившият играч на MOUZ NXT и OG - Брам "Nexius" Кампаня, както и латвийският снайперист Робертс "shield" Типсис, който пристига от 9INE. Новият проект ще бъде воден от треньора Каталин "H4rder" Хардулепа.

