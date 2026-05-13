Nexus премина към международен състав в CS2

Организацията по електронни спортове Nexus предприе сериозна промяна в стратегията си и подписа с трима международни играчи около румънското ядро на отбора по CS2.

Over the past 10 years, we have achieved great results, built teams, and brought talent to the international scene, all while staying 100% Romanian.

Now it is time for the international scene to give something back to us. Without further introduction, meet our new roster:. pic.twitter.com/JAeLGeSGet — Nexus Gaming (@NexusGamingRo) May 12, 2026

Клубът изгради нов състав около Александру "s0und" Щефан и капитана Михай "fNk" Костаке.

Към тях се присъединяват французинът Себастиен "SBT" Сабадин, бившият играч на MOUZ NXT и OG - Брам "Nexius" Кампаня, както и латвийският снайперист Робертс "shield" Типсис, който пристига от 9INE. Новият проект ще бъде воден от треньора Каталин "H4rder" Хардулепа.

Снимка: Nexus