Nexus премина към международен състав в CS2

Организацията по електронни спортове Nexus предприе сериозна промяна в стратегията си и подписа с трима международни играчи около румънското ядро на отбора по CS2.
Клубът изгради нов състав около Александру "s0und" Щефан и капитана Михай "fNk" Костаке.
Към тях се присъединяват французинът Себастиен "SBT" Сабадин, бившият играч на MOUZ NXT и OG - Брам "Nexius" Кампаня, както и латвийският снайперист Робертс "shield" Типсис, който пристига от 9INE. Новият проект ще бъде воден от треньора Каталин "H4rder" Хардулепа.
