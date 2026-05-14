Бивша звезда на Берое близо до Мондиал 2026

Бившият реализатор на Берое Себастиан Вия попадна в разширения списък от 55 футболисти на Колумбия за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото. Крилото носеше фланелката на тима от Стара Загора през сезон 2023/2024 година, когато вкара пет гола в 11 срещи.

След като се раздели със "зелените" колумбиецът облече екипа на Индепендиенте Ривадавия в Аржентина. Отборът на "лос кафетерос" е в група с Португалия, Узбекистан и ДР Конго. 29-годишният Вия има четири мача за своята родина, записани в края на миналото десетилетие.