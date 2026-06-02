Компанията на Никлас Бендтнер по електронни спортове прекратява дейността си

Компанията "Legendary Gaming Group", създадена с участието на бившия футболист Никлас Бендтнер, прекратява дейността си. Компанията бе основана с цел да запази бранда на Tricked в Counter-Strike сцената.
Паралелно с това фалира и New Breed Agency, организатор на Parken Challenger Championship, като всички бъдещи турнири вече са отменени.
Въпреки ситуацията, треньорът на състава Алън "Rejin" Питърсен заяви, че съставът на Tricked ще остане заедно и активно търси нова организация.