Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Компанията на Никлас Бендтнер по електронни спортове прекратява дейността си

Компанията на Никлас Бендтнер по електронни спортове прекратява дейността си

  • 2 юни 2026 | 17:31
  • 798
  • 0
Компанията на Никлас Бендтнер по електронни спортове прекратява дейността си

Компанията "Legendary Gaming Group", създадена с участието на бившия футболист Никлас Бендтнер, прекратява дейността си. Компанията бе основана с цел да запази бранда на Tricked в Counter-Strike сцената.

Паралелно с това фалира и New Breed Agency, организатор на Parken Challenger Championship, като всички бъдещи турнири вече са отменени.

Въпреки ситуацията, треньорът на състава Алън "⁠Rejin⁠" Питърсен заяви, че съставът на Tricked ще остане заедно и активно търси нова организация.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Vitality отбеляза негативен рекорд в League of Legends

Vitality отбеляза негативен рекорд в League of Legends

  • 2 юни 2026 | 09:34
  • 536
  • 0
Бьорн "THREAT" Перс напуска любимия си NiP

Бьорн "THREAT" Перс напуска любимия си NiP

  • 2 юни 2026 | 06:44
  • 943
  • 0
HAVU се раздели с Лука "puuha" Еклунд

HAVU се раздели с Лука "puuha" Еклунд

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 1165
  • 0
Нападателят на България отговори на гейминг въпроси

Нападателят на България отговори на гейминг въпроси

  • 1 юни 2026 | 15:22
  • 4556
  • 1
Божидар "bzm" Богданов и компания ще бранят цветовете на 1WIN

Божидар "bzm" Богданов и компания ще бранят цветовете на 1WIN

  • 1 юни 2026 | 14:54
  • 829
  • 0
Fnatic посрещна новия си старши треньор

Fnatic посрещна новия си старши треньор

  • 1 юни 2026 | 11:51
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 22497
  • 89
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 14475
  • 28
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 8100
  • 3
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 35389
  • 51
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 18239
  • 28
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 15320
  • 36