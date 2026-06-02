Компанията на Никлас Бендтнер по електронни спортове прекратява дейността си

Компанията "Legendary Gaming Group", създадена с участието на бившия футболист Никлас Бендтнер, прекратява дейността си. Компанията бе основана с цел да запази бранда на Tricked в Counter-Strike сцената.

Following the news that Tricked Esport is going out of business, the team and I remain fully dedicated to staying together and finding our next home.



The last period has been turbulent and far from easy, but we strongly believe in each other and are confident we have a bright… — Rejin (@RejinCS) June 1, 2026

Паралелно с това фалира и New Breed Agency, организатор на Parken Challenger Championship, като всички бъдещи турнири вече са отменени.

Въпреки ситуацията, треньорът на състава Алън "⁠Rejin⁠" Питърсен заяви, че съставът на Tricked ще остане заедно и активно търси нова организация.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google