  • 11 май 2026 | 15:34
Балкан отново №1 при юношите до 19 години

За четвърта поредна година отборът на Балкан - юноши до 19 години, стана шампион на България. Във финала в неделя вечерта, игран в залата на ЦСКА пред пълни трибуни, воденият от Мирослав Ралчев тим се наложи над домакините от ЦСКА със 102:88 (25:20, 30:21, 24:21, 23:26).

Михаил Калинов бе най-резултатен за Балкан с 26 точки. Още петима завършиха с двуцифрени точкови показатели. С 18 точки бе Васил Василев, 15 отбеляза Ивайло Христов, с по 12 се отличиха Марк Воденичарски и Георги Иванов, а Марк Шопов вкара 11.

Михаил Калинов бе обявен за най-добър играч на финалния турнир. Той взе и приза за най-много асистенции.

Снимка: balkan-basket.com

Уембаняма бе изгонен, а Минесота изравни серията със Сан Антонио

Ню Йорк помете Филаделфия и отново е на финал на Изток

Рилски спортист поведе в серията с Локомотив Пловдив след силна последна четвърт

Стив Кър ще подпише нов двегодишен договор с Голдън Стейт Уориърс

Оклахома се откъсна безнадеждно от Лейкърс

Оклахома разби Лейкърс и е на победа от финала, Кливланд намали изоставането

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

"Червена" истерия: изкупиха билетите за сектор "Г"

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

