Балкан отново №1 при юношите до 19 години

За четвърта поредна година отборът на Балкан - юноши до 19 години, стана шампион на България. Във финала в неделя вечерта, игран в залата на ЦСКА пред пълни трибуни, воденият от Мирослав Ралчев тим се наложи над домакините от ЦСКА със 102:88 (25:20, 30:21, 24:21, 23:26).

Михаил Калинов бе най-резултатен за Балкан с 26 точки. Още петима завършиха с двуцифрени точкови показатели. С 18 точки бе Васил Василев, 15 отбеляза Ивайло Христов, с по 12 се отличиха Марк Воденичарски и Георги Иванов, а Марк Шопов вкара 11.

Михаил Калинов бе обявен за най-добър играч на финалния турнир. Той взе и приза за най-много асистенции.

