Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не се дадоха лесно, но бяха победени от звездите на Falcons

Отборът на Monte, в който играе българинът Алекс "Rainwaker" Петров, се бори достойно, но не успя да се справи с намиращият се под № 5 в световната ранглиста тим на Falcons. "Соколите" надиграха нашето момче и компания с крайното 2:0 (13-11, 13-10) в трети мач от Swiss фазата на турнира PGL Астана. По този начин Monte има актив от две загуби и една победа, като трябва да запише две поредни победи, ако иска да остане в шампионата.

Петров и съотборниците му не се дадоха лесно и въпреки че на два пъти записаха слаби първи полувремена, успяваха да затруднят Falcons до края със силно представяне по време на вторите половини, както на Dust 2, така и на Ancient. Богатата организация от Саудитска Арабия повали тима на българина, като силен мач изиграха Иля "m0NESY" Осипов и Никола "NiKo" Ковач със съответно по 43 и 40 елиминации, водени от новодошлия легендарен лидер Фин "karrigan" Андерсен. Алекс "Rainwaker" Петров пък записа 23 фрага.

Друга тежка задача чака Monte в утрешния ден, когато играчите ще се срещнат срещу класния състав на G2 Esports. Двубоят е ключов за украинската организация, която ще се нуждае от задължително победа, за да остане в турнира.

