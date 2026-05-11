  • 11 май 2026 | 12:59
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

След като постигна първата си победа с Унион Берлин в Бундеслигата срещу Майнц в неделя, треньорът на тима Мари-Луиз Ета остана скромна и предпочете да отмести фокуса от себе си. "Щастлива съм за целия отбор, за щаба и за момчетата", каза Ета след успеха с 3:1. 

Тя бе назначена на поста през миналия месец, като стана първата жена треньор на елитен отбор в едно от петте най-големи първенства в Европа. В първите си три мача тя допусна две загуби и направи едно равенство. "Разбира се като треньор съм и много щастливи, защото в крайна сметка целта във футбола винаги е да спечелиш и когато постигнеш това, имаш хубаво чувство", каза германката.

Ета пое отбора като временен треньор и се очаква мачът с Аугсбург в събота да бъде нейният последен засега. "Беше ясно съобщено и работя още една седмица с момчетата. Ще направим всичко възможно да ги подготвим добре и да спечелим още три точки у дома", каза тя. От следващия сезон Ета ще бъде треньор на женския тим на Унион Берлин, нещо, което тя не вижда като стъпка назад.

Снимки: Imago

