Васил Терзиев: Отбор България показа най-доброто от себе си, заедно написахме тази история!

  • 11 май 2026 | 09:24
Кметът на София Васил Терзиев не скри радостта и гордостта си от домакинството на България на първите три етапа от колоездачната обиколка на Италия.

“Стартът на Giro d’Italia у нас приключи с триумф! От 8 до 10 май доказахме, че когато работим като един отбор, резултатите надминават и най-смелите очаквания.

Организаторите бяха категорични: това са може би най-силните състезания, правени извън Италия. Каква по-добра реклама за България пред света?

Огромно благодаря на всички 250 хиляди човека, които изпълниха улиците на София и създадоха тази невероятна енергия! На близо 30 хиляди колоездачи, с които изпълнихме Цариградско шосе в най-мащабното велошествие, което градът е виждал. Благодаря на всички кметове, министри и екипи, с които работихме неуморно в последните месеци. Заслужаваше си.

България показа най-добрата си светлина. Това е само началото!”, написа Терзиев във Фейсбук.

