  Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

  • 11 май 2026 | 01:25

Полякинята Ига Швьонтек и Наоми Осака постигнаха убедителни победи, за да се класират за четвъртия кръг на турнира по тенис за жени в Рим. Швьонтек победи Елизабетa Кочиарето с 6:1, 6:0 за 65 минути в неделя, за да достигне четвъртия кръг на този турнир за пети път в кариерата си. Резултатът не е непознат, като двете се срещнаха в първия кръг на миналогодишното издание и полякинята спечели точно със същия резултат.

И се присъединява към номер 15 в схемата Наоми Осака, която по-рано през деня постигна също толкова доминираща победа над поставената под номер 19 Диана Шнайдер. Осака се нуждаеше само от 54 минути, за да се справи с Шнайдер, на която даде едва три гейма при победа с 6:1, 6:2.

Така двете фаворитки, които притежават общо 10 титли от „Големия шлем“, ще се срещнат една срещу друга в четвъртия кръг в италианската столица. Двете не са играли от 2024-а година в Щутгарт, а Швьонтек води в директните двубои с 2-1 победи.

Падналата до номер 130 в ранглистата на WTA чехкиня Каролина Плишкова показва, че се намира във все по-добра форма и се нуждаеше само от един час и 18 минути, за да се класира за четвъртия кръг. Тя отстрани 46-ата в ранглистата Лаура Зигемунд с 6:1, 6:4. Въпреки настоящото си класиране, Плишкова е направо внушителна на клей-кортовете през този сезон. Преди да дойде в Рим тя достигна последователни четвъртфинали в последните си два турнира на клей, осигурявайки забележителни победи в топ 50 над Елизе Мертенс, Мария Сакари и Екатерина Александрова.

Следващата й съперничка обаче е доста по-сериозно препятствие – номер 2 в света Елена Рибакина от Казахстан, който по-рано днес за 93 минути отстрани Александа Еала от Филипините с 6:4, 6:3.

Американката Джесика Пегула пък постигна успех за първи път в два сета на нула и това се случи след 6:0, 6:0 над Ребека Масарова (Швейцария) и в следващия етап ще срещне Анастасия Потапова (Австрия).

