Историческо! Мари-Луизе Ета с нейния Унион се превърна в първата жена, спечелила мач от топ 5 на Европа

  • 10 май 2026 | 22:45
  • 4838
  • 2
Унион (Берлин) спечели историческа победа с 3:1 като гост на Майнц 05 в мач от предпоследния 33-и кръг на Бундеслигата. Нещо невиждано досега бе сътворено в срещата между тимовете, които иначе доиграват сезона. Причината за това е ясна – треньорската на столичани Мари-Луизе Ета се превърна в първата жена, спечелила от пейката мач от топ 5 първенствата на Европа. “Нещастието” да се окаже пък първият наставник, който е победен от представителка на нежния пoл, се падна на наставника на домакините Урс Фишер. Успехът за възпитаните на Ета бе изкован с късни попадения – съответно на Оливър Бърк в 88-ата и Йосип Юранович в 90+1-авата минути.

Така Унион сложи край на серията си от пет поредни мача без победа и се изкачи на 12-а позиция с 36 точки. С един пункт повече е Майнц, който е на 10-а позиция.

Отборът на Ета поведе в 38-ата минута, когато Андрей Илич засече центриране и с глава простреля Робин Центнер - 0:1 за Унион. В самото начало на втората част обаче Майнц успя да изравни. В 48-ата минута Паул Небел центрира отдясно, а Шералдо Бекер с удар от въздуха възстанови равенството - 1:1.

Майнц изглеждаше по-опасният отбор в следващите минути и стражът на берлинчани Карл Клаус трябваше да спасява опасен изстрел с глава на Кацпер Потулски. Впоследствие и попадение на Филип Титц бе отменено след намеса на ВАР заради засада. Така в края на срещата Унион нанесе своя удар. Първо в 88-ата минута шотландецът Оливър Бърк овладя в наказателното поле, обърна се и с удар с левия крак направи резултата 1:2.

Майнц опита натиск в опит да изравни, но вместо това бе хванат на контраатака, с което бе решен и окончателно двубоя. При нея резервата Тим Скарке напредна, излъга Центнер и намери Йосип Юранович, който прати топката в опразнената от стража врата за крайното 1:3 за Унион (Берлин). Така Мари-Луизе Ета написа история в германския и европейския футбол.

Снимки: Gettyimages

