Станислав Станев: Нормативът за Европейското е много силен

  • 10 май 2026 | 11:17

  • 10 май 2026 | 11:17
Хърделистът Станислав Станков вече направи дебют на Световно първенство в зала, а следващата му голяма цел е участие на Европейския шампионат в Бирмингам това лято.

Многократният шампион на България на 60 и на 110 метра с препятствия проведе част от подготовката си в Габрово.

„Подготовката протича с високо темпо, правим тежки двуразови тренировки. Треньорът иска да се натоварим максимално, както и през следващия месец, тъй като състезанията са след два месеца и имаме достатъчно време. Успяваме да тренираме пълноценно - естествено, без болежки няма как, но се опитваме да ги предотвратим. Възстановяването също е много добро. Важно е да сме здрави, за да покажем силни резултати“, сподели Станков пред екип на БФЛА.

Месеци след участието си на големия форум в Торун той направи равносметка на представянето си: „Мога да кажа, че съм доволен от световното първенство. Конкуренцията там е изключително силна и изисква много сериозна подготовка, за да се доближиш до тези резултати. Разбира се, освен труд, са нужни и талант, и възможности на състезателя.“

Погледът му вече е насочен към летния сезон и шампионата на Стария континент, където конкуренцията също няма да бъде по-лека.

„През лятото ме очаква европейско първенство и силно се надявам да стигна до него. Нормативът е много сериозен - дори по-силен от националния рекорд, който е на повече от 20 години. Аз съм се доближавал на 2–3 десети до него. Затова моят шанс е да гоня класиране чрез ранкинг,“ добави атлетът.

Станков разкри и как поддържа концентрацията си преди старт.

„Трябва да си спокоен и отпуснат, но и максимално фокусиран върху собственото си бягане. Не бива да се влияеш от странични фактори. Целта е добър резултат и участие на големи първенства. Опитвам се да съм концентриран върху сигнала и още в първите метри преди първото препятствие да вляза правилно в ритъм“, завърши хърделистът.

