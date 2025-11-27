Жоро Попвасилев: Срещу кого играхте досега? Все едно бяхте нокаутирали четири мъртви котки

Популярни
  27 ное 2025
Известният футболен коментатор на bTV Георги Попвасилев беше във вихъра си по време на снощния мач между Арсенал - Байерн (Мюнхен). Той беше зад микрофона заедно с Борислав Борисов, като двамата бяха облечени с фланелки на любимите си отбори.

"Първият допуснат гол от Арсенал в Шампионска лига този сезон. Ама чакай малко - срещу кого толкова бяхте играли досега четири мача, та не бяхте допуснали гол? Все едно да бяхте нокаутирали четири мъртви котки досега. Ето че ви вкараха гол", изрече Попвасилев при гола на баварците, които в крайна сметка паднаха с 1:3.

