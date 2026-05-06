Българският отбор на Acend загатна за още промени

Отборът с изцяло български състав в Counter-Strike - Acend, загатна за още промени в петицата си. Това се случи, след като вчера бе обявен новият снайперист на тима - Дейвид "h4rn" Бенчев.
След обявяването на новия снайперист и раздялата със Славен "AwaykeN" Любенов от Acend, изглежда, са решили да продължат с рокадите. Това става ясно от нееднозначна публикация на клуба в социалните мрежи.
"Все още не сме готови", гласи горепосочената публикация.