Спортните звезди на Мет Гала 2026: Впечатляващи визии, технологични иновации и блясък

Спортният елит беше подобаващо представен на Мет Гала 2026 - прочутото благотворително събитие, което ежегодно набира средства в полза на Института за костюми към музея “Метрополитън” в Ню Йорк.

Тенисистката Винъс Уилямс беше съпредседател на тазгодишното събитие заедно с поп иконата Бионсе, холивудската актриса Никол Кидман и най-влиятелната жена в света на модата Ана Уинтур, а сестра й Серина Уилямс и Наоми Осака също присъстваха.

Винъс носеше впечатляваща черна рокля, обсипана с кристали “Сваровски”, а Серина блесна в асиметрична сребриста рокля и обувки на Марк Джейкъбс, която интерпретира темата на дрескода Fashion Is Art ("Модата е изкуство"), превръщайки тялото ѝ в "жива статуя".

Осака беше облечена в елегантно палто в цвят слонова кост и прорези, от които излизаха червени пера, символизиращи "разкъсвания" по тялото. Визията на японската тенисистка се допълваше от огромна шапка с широка периферия, всичко дело на Робърт Вун - моден дизайнер, роден в Хонконг и базиран в Лондон.

Сред гостите на Мет Гала 2026 бeше и американската легенда в алпийските ски Линдзи Вон, която направи триумфално завръщане на червения килим, отбелязвайки първата си голяма публична поява след тежкия инцидент на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари, в резултат на който претърпя пет операции и имаше висок риск от ампутация на левия й крак.

First steps… I’m coming for you MET Gala!! 💪🏻 pic.twitter.com/6jqfjzxL9q — lindsey vonn (@lindseyvonn) May 4, 2026

Вон впечатли присъстващите с дълга бяла рокля тип “русалка” на Том Браун с шлейф от тюл, покрита с над 500 0000 стъклени и блестящи мъниста в нюанси на бяло, сиво и сребърно, в чиято изработка са инвестирани смайващите 4000 часа ръчен труд. Дизайнът е базиран на древногръцките и римските мраморни статуи в музея, пресъздавайки ефекта trompe-l'œil (оптична измама), който превръща тялото в жива скулптура.

Друга спортна суперзвезда, която изкачи прочутите стълби на музея “Метрополитън”, бе Айлин Гу, която умело балансира между професионалния спорт, блясъка и науката. С общо шест олимпийски медала тя е най-успешният атлет в историята на ски свободен стил (фрийстайл), без значение от пола, но това не е всичко. Тя учи квантова физика в Станфорд, а годишният й доход от над 23 млн. долара я направи най-високоплатената спортисти на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Красивата Гу направи фурор с високотехнологична рокля, която разпръскваше истински сапунени балончета около нея, докато тя се движеше. Тоалетът, съдържащ 15 000 ръчно оформени стъклени мехурчета, е дело на нидерландската дизайнерка Ирис ван Херпен и визуализираше анатомичната структура на човешкото тяло чрез концепцията, че то се състои от 99,9% празно пространство. Този артистичен подход превърна присъствието на Айлин Гу в жива инсталация и бе един от най-обсъжданите и станали “вайръл” моменти на вечерта.

Чаровната Алиса Лю, олимпийската шампионка по фигурно пързаляне от Милано-Кортина, дебютира на Мет Гала в червена рокля на Луис Вюитон, след като часове по-рано беше обявена за официален посланик на модната къща. Тоалетът бе с къса предна и дълга задна част, допълнени от слоеве волани от тюл. Стилистката й Кейти Чиен сподели, че роклята е вдъхновена от човешката анатомия и физика на атлетите и диплите символизират митохондриите в клетката. За самата Алиса червеното е “щастлив цвят”, дълбоко свързан с китайските й корени. Фигуристката заложи на своята емблематична визия с редуващи се руси и кафяви кичури на черти, а визията й беше завършена с луксозно диамантено колие с рубин на бранда Паскуале Бруни.

От спортистите присъстваха още професионалните американски баскетболистки А’Джа Уилсън и Пейдж Бъкърг, колегата им от НБА Джими Бътлър, както и състезателите по американски футбол Ръсел Уилсън, Джъстин Джеферсън и Джо Бъроу.