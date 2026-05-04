Пол Сексас става най-младият участник в "Тур дьо Франс" от 89 години насам

Пол Сексас, който е смятан за най-големият талант в колоезденето, обяви, че ще участва на Обиколката на Франция още през това лято, като на 19 години той става най-младият участник в последните 89 години, предаде АФП.

Французинът потвърди, че ще участва на старта на 4 юли в Барселона с клип в социалните мрежи на тима си Декатлон. Клипът е в дома на неговите дядо и баба в От-Савоа, в който той им съобщава, че ще има състезание през юли, а на въпрос на баба си дали това е Обиколката на Франция, младият талант от Лион отговаря "да".

На старта на Тур дьо Франс в Барселона на 4 юли Пол Сексас ще бъде на 19 години, 9 месеца и 10 дни и ще стане най-младият участник от 1937 година, когато французинът Адриен Сенто е бил на 19 години, 3 месеца и 26 дни. Решението бе много очаквано след изключителния старт на сезона на французина, смятан за феномен, който вече има седем победи през 2026 за едва втория си сезон при професионалистите.

Той спечели етап на Обиколката на Алгарве, където остана втори в генералното класиране, победи на Класик Ардеш и се показа в най-добрата си светлина на Обиколката на Баската страна в три успеха, както и на Флеш Валон. Сексас завърши втори на Лиеж-Бастон-Лиеж, като бе единственият, издържал темпото на Тадей Погачар.

Повечето състезатели започват първо на Джиро д'Италия или Вуелтата на Испания, преди да се осмелят да участват на Тур дьо Франс. Такъв бе и случаят на самия Погачар, който започна с три етапни победи и трето място в генералното класиране на Обиколката на Испания през 2019, преди да спечели първата си Обиколка на Франция година по-късно на 22 години.