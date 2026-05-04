Основен бранител на Дунав претърпя операция

Централният защитник на Дунав (Русе) Акила Монтейро претърпя операция на ахилеса и ще бъде извън игра в следващите шест месеца. Монтейро пристигна през лятото край река Дунав и веднага се утвърди като основен футболист. До момента е играл в 24 мача, докато не се контузи в срещата със Спортист (Своге) на 26-и април, като беше заменен още преди почивката.

27-годишният бразилец е претърпял интервенцията при д-р Иван Василев в столичната клиника „Еуровита“, която е минала много добре и той започва процес по възстановяване. Лошата новина е, че той ще бъде готов след близо шест месеца.

Това е вторият основен футболист на Дунав (Русе), който търпи тежка контузия и ще отсъства за решаващите кръгове. Другият е крилото Билал Салах, който скъса връзки на коляното – предна и странична, на тренировка преди мача с Хебър (Пазарджик) на 4-и април.