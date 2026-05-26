  3. Българска звезда получи покана за най-големия турнир по Dota 2

Българска звезда получи покана за най-големия турнир по Dota 2

Българската суперзвезда в Dota 2 - Божидар "bzm" Богданов, получи официална покана за участие заедно със своя отбор Tundra Esports на най-големия турнир в света - The International. Тимът е получил директна показа за състезанието.

Само през календарната 2026-та година Tundra триумфира в DreamLeague Season 28 и ESL One в Бирмингам. Поради тези си добри резултати Богданов и компания, заедно с други състави, няма да минават през квалификацията за TI 2026.

Турнирът ще се проведе в Шанхай през месец август, като наградният фонд тази година наброява 1,600,000 долара.

Fluxo привлече dav1deuS⁠ и Ltz⁠

