  Алихан Хаджи отпадна от Верона в полуфиналите на Шампионската лига

Алихан Хаджи отпадна от Верона в полуфиналите на Шампионската лига

Българската звезда Алихан Хаджи отпадна в полуфиналите на Шампионската лига по EAFC. Играчът на RBLZ бе надигран с 1:6 от Лусио "HHezerS" Векионе в двубой, в който италианският геймър надигра нашето момче.

Състезателят на Верона показа впечатляваща игра в атака, но представянето му в защита бе зашеметяващо. Той допусна само 1 гол срещу един от най-добрите играчи в атака в света.

По този начин Алихан успя да подобри миналогодишното си постижение, когато завърши в топ 8, но ще трябва да почака поне до следващия сезон, ако иска да изравни или подобри представянето на бившия му треньор Иван Чуров.

С този резултат Алихан Хаджи прибра 30 000 долара от наградния фонд.

Титлата отиде при Андерс Верганг, който добави нов трофей във витрината си. Геймърът спечели Шампионската лига, след като победи с 3:2 Лусио "HHezerS" Векионе в големия финал на турнира, който се проведе в Будапеща.

Той донесе титлата на Комо, като само в рамките на няколко дни футболният отбор се класира за Шампионската лига, а сега и я спечели, но на виртуалния терен.

