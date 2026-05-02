Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хазем
  3. Гол на Бензема запази шампионските амбиции на Ал-Хилал

Гол на Бензема запази шампионските амбиции на Ал-Хилал

  • 2 май 2026 | 22:56
  • 546
  • 0
Гол на Бензема запази шампионските амбиции на Ал-Хилал

Карим Бензема се разписа с 3:0 при визитата на клубния си Ал-Хилал на Ал-Хазем от 31-вия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Благодарение на успеха тимът на световния шампион с Франция от 2018 г. съкрати изоставането на пет точки от лидера във временното класиране Ал-Насър. Двата тима ще се изправят в пряк сблъсък на 12-ти май.

Бензема бе титуляр и се разписа още в 9-ата минута на двубоя. Той обаче не остана на терена до последния съдийски сигнал и напусна в 65-ата минута, когато на негово място се появи Маркос Леонардо.

Малко след това резервата Султан Мандаш също прати топката във вратата на съперника, но попадението бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която отчете засада. Все пак Мадаш записа името си сред значимите играчи тази вечер, отчитайки се с асистенция в 82-рата минута, когато направи решителното подаване за попадението на Маркос Леонардо.

В третата минута на добавеното време и Рубен Невеш се разписа. 29-годишният португалец изпълни точно дузпа и оформи крайния резултат.

В следващия кръг непосредствено преди дербито с Ал-Насър, отборът воден от Симоне Индзаги ще се изправи срещу Ал-Халеей и ще има потенциалния шанс да съкрати разликата до върха на само две точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

  • 2 май 2026 | 20:04
  • 1202
  • 0
Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

  • 2 май 2026 | 19:57
  • 3139
  • 0
Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

  • 2 май 2026 | 19:35
  • 989
  • 0
Арсенал притисна Манчестър Сити до стената, след като Гьокереш и Сака разпиляха Фулъм

Арсенал притисна Манчестър Сити до стената, след като Гьокереш и Сака разпиляха Фулъм

  • 2 май 2026 | 21:24
  • 16871
  • 28
Младоците на Чоло не простиха на Валенсия

Младоците на Чоло не простиха на Валенсия

  • 2 май 2026 | 19:27
  • 1413
  • 0
Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

  • 2 май 2026 | 19:22
  • 1359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 225254
  • 750
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 10363
  • 29
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 12579
  • 42
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 30608
  • 23
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 7641
  • 39
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 45970
  • 52