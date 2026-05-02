Гол на Бензема запази шампионските амбиции на Ал-Хилал

Карим Бензема се разписа с 3:0 при визитата на клубния си Ал-Хилал на Ал-Хазем от 31-вия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Благодарение на успеха тимът на световния шампион с Франция от 2018 г. съкрати изоставането на пет точки от лидера във временното класиране Ал-Насър. Двата тима ще се изправят в пряк сблъсък на 12-ти май.

Victory in Al-Rass 🤩💙 pic.twitter.com/qmKeOTpOaJ — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 2, 2026

Бензема бе титуляр и се разписа още в 9-ата минута на двубоя. Той обаче не остана на терена до последния съдийски сигнал и напусна в 65-ата минута, когато на негово място се появи Маркос Леонардо.

9’ | Al Hazem 0 - 1 Al Hilal pic.twitter.com/ZcoGJWfdbV — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 2, 2026

Малко след това резервата Султан Мандаш също прати топката във вратата на съперника, но попадението бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която отчете засада. Все пак Мадаш записа името си сред значимите играчи тази вечер, отчитайки се с асистенция в 82-рата минута, когато направи решителното подаване за попадението на Маркос Леонардо.

82’ | Al Hazem 0 - 2 Al Hilal pic.twitter.com/3FQljpWPhc — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 2, 2026

В третата минута на добавеното време и Рубен Невеш се разписа. 29-годишният португалец изпълни точно дузпа и оформи крайния резултат.

90+3’ | Al Hazem 0 - 3 Al Hilal https://t.co/6I4RzRdYmL pic.twitter.com/LInlVcdPUU — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 2, 2026

В следващия кръг непосредствено преди дербито с Ал-Насър, отборът воден от Симоне Индзаги ще се изправи срещу Ал-Халеей и ще има потенциалния шанс да съкрати разликата до върха на само две точки.